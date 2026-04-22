Tűzharc után tartóztatták le az emberek zsarolásából nyerészkedő korrupt toborzó tiszteket Ukrajnában.

Az odesszai SBU lövöldözéssel tartóztatott le a peresyp kerületi toborzókat – számolt be a helyi távirati iroda és a regionális katonai regisztrációs és besorozási hivatal nyomán a Strana ukrán hírportál.

Kiemelték, hogy már az Odesszai regionális és a Peresyp kerületi toborzóközpontok vezetőit is eltávolították hivatalukból. Felidézték, hogy a Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU az egyik férfit 30 ezer dolláros lopásért tartóztatta le a Büntető Törvénykönyv 187. cikke alapján. A vizsgálat szerint a Tolbukhin téren a katona biztos megállított egy civilt, beültette az autóba és 30 ezer dollárt lopott tőle. Az első katonai biztoscsoportot a Balkovszkaja utcán tartóztatták le, a másodikat pedig a Peresypszkij-híd környékén, fegyvert rántottak és nem voltak hajlandók megállítani az autót.

A katonai biztosoknál a hatóság emberei lőfegyvereket is találtak. Nem ez volt az első zsarolási esete az említett férfinak. a fent említett férfitól, ezért előre tájékoztatta az SBU tisztjeit a TCC dolgozóival való találkozóról, akik elmentek a bűncselekmény helyszínére. A férfinak volt egy harcosigazolása.

A letartóztatott katonai biztosok a rendőrséggel is együttműködött a nagy pénzt hozó ügyfelek esetében.

Kiderült, hogy réz ujjperceket akartak használni és megverni valakit, de az SZBU időben elfogadta őket. A TCC alkalmazottaival együtt a Suvorov járási rendőrtisztet, Sergej Boyarovsky őrnagyot is letartóztatták.

„Odessza város egyik kerületi TCC és SP katonáit a rendvédelmi szervek képviselői őrizetbe vették. Az Odesszai Regionális TCC és SP vezetése együttműködik a rendőrséggel, hogy tisztázza az összes részletet. Teljes átláthatóságra és objektív vizsgálatra törekszünk. Ukrajna Fegyveres Erőinek bármilyen törvénysértése elfogadhatatlan, meg kell tisztítani a rendszert a szolgálatot lezüllesztő személyektől”– írta közleményében a TCC.

A portál emlékeztet, hogy korábban Odesszában az SZBU megvesztegetés gyanújával tartóztatott le a TCC önkéntes asszisztenseit. Odesszában is rendőröket kaptak rajta, amikor a besorozással fenyegetett férfiaktól pénzt zsaroltak ki.

