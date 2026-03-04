Új lakásügyi törvényt fogadott el az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa

Január 13-án az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta „Az alapvető lakáspolitikai elvekről” szóló törvényt, amely gyökeresen megváltoztatja a több mint harminc éve hatályban lévő szabályozást.

Az új jogszabály gyakorlatilag véget vet az állami és önkormányzati lakások tömeges, térítésmentes privatizációjának. A rendelkezés teljes körű alkalmazására azonban legkorábban a hadiállapot megszűnését követő egy év elteltével kerül sor.

A lakáshoz jutás joga – tulajdonszerzés vagy kedvezményes feltételek mellett – kizárólag bizonyos társadalmi csoportok számára marad fenn. Ide tartoznak:

a katonák és családtagjaik,

a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai,

valamint az árva gyermekek.

Az állam a jövőben a szociális bérlakásrendszer fejlesztésére, a kedvezményes hitelprogramokra (jelzálog), valamint a lakáslízing bevezetésére helyezi a hangsúlyt.

A törvény nem érinti azokat az ingatlanokat, amelyek már magántulajdonban vannak – ezek jogi státusza változatlan marad.

Az új jogszabály véglegesen hatályon kívül helyezi az 1983-ban elfogadott, elavult Lakáskódexet.

A jogalkotók arra hívják fel a figyelmet, hogy azok az állampolgárok, akik eddig nem privatizálták lakásukat, mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket, és rendezzék tulajdonjogukat azon lakások és családi házak esetében, amelyekben bérleti szerződés vagy kiutalási okirat alapján élnek.

A határidő lejártát követően a nem privatizált ingatlanok állami vagy önkormányzati tulajdonban maradnak. A lakók ugyan nem veszítik el lakhatási jogukat, azonban az ingatlannal tulajdonosként – például eladás, ajándékozás vagy öröklés útján – nem rendelkezhetnek majd.

