Újabb fagyveszély: ismét -5 °C-ig süllyedhet a hőmérséklet

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint újabb súlyos fagyok várhatóak megyénkben. Veszélybe kerülhet a gyümölcsfák termése.

A meteorológusok szerint április 27-én éjszaka és reggel -5 °C-ig süllyedhet a levegő hőmérséklete Kárpátalja területén. Az ilyen időjárási körülmények károsíthatják a virágzási és magházképződési fázisban lévő gyümölcsfákat és bogyós növényeket.

A fagyveszély miatt második fokozatú, narancssárga riasztást hirdettek megyénkben. A lakosokat arra kérik, hogy vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, és ha lehetséges, tegyenek intézkedéseket a növények védelme érdekében.

