Újabb földrengést észleltek Kárpátalján

Május 12-én éjszaka újabb szeizmikus aktivitást regisztráltak Kárpátalján. A Speciális Ellenőrzési Központ tájékoztatása szerint a földrengés 01:08:59-kor történt a Huszti járás területén.

A szakemberek adatai alapján a földmozgás magnitúdója 1,7-es volt a Richter-skálán, a rengés fészke pedig 9 kilométeres mélységben helyezkedett el.

A szeizmológusok a jelenséget nem érzékelhető kategóriába sorolták, mivel a rengés intenzitása az emberi érzékelési küszöb alatt maradt, így a helyi lakosság nem érezhette a földmozgást.

Az utóbbi időben ez már a második földrengés a régióban. Korábban Nagyszőlős közelében észleltek rengéseket. A korábbi földrengést szintén nem érzékelhetőnek minősítették a szakértők.

