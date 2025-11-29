Újabb halasztás jelent meg a Rezerv+ alkalmazásban

Ukrajna Védelmi Minisztériuma bővítette a Rezerv+ alkalmazásban kérvényezhető halasztások listáját.

Mostantól azok a katonaköteles férfiak, akiknek az egyik szülője I. vagy II. csoportba tartozó fogyatékossággal él, benyújthatják halasztási kérelmüket online is. A halasztás azonban csak abban az esetben kérvényezhető, ha a kérelmező az egyetlen gyermek a családban, és csak a fogyatékkal élő szülője él.

A halasztási kérelem feltétele, hogy a megállapított fogyatékosságra vonatkozó információk érvényesek legyenek, és szerepeljenek a Szociálpolitikai és Családügyi Minisztérium információs rendszerében.

A kérelem benyújtásához frissíteni kell a Rezerv+ alkalmazás legújabb verzióját az App Store-ban vagy a Google Playen. Ezután jelentkezzen be az alkalmazásba, válassza a „Halasztási kérelem benyújtása” lehetőséget, majd jelölje ki a megfelelő halasztási kategóriát. Küldje be a kérelmet, és várja az eredményről szóló értesítést.

Amennyiben az indokok megerősítést nyernek, a halasztást automatikusan jóváhagyják, és az erről szóló információk megjelennek az elektronikus katonai regisztrációs okmányban.

Kárpátalja.ma