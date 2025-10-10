Újabb internetes átverésre figyelmeztetnek a hatóságok

Az utóbbi napokban a Viber üzenetküldő alkalmazásban különféle szülői csoportokban és iskolai chatcsoportokban hamis információ kezdett terjedni az úgynevezett „Iskolai csomag” támogatásról. A felhívásokban arra kérik a felhasználókat, hogy töltsenek ki egy online űrlapot a támogatás igényléséhez — ám ez átverés.

A Ukrán Nyugdíjalap hivatalosan cáfolta a hírt, hangsúlyozva:

A Viberben terjedő információ a „Pakunok Skoljara” programmal kapcsolatban nem valós. Az üzenetekben szereplő linkek manipulatívak és veszélyesek, mivel gyanús vagy adathalász oldalakra irányítanak.

A hatóságok arra kérik a felhasználókat, hogy ne kattintsanak az ilyen linkekre, és ne adják meg személyes adataikat ismeretlen forrásokban. A hivatalos információkat kizárólag a Nyugdíjalap hiteles csatornáin érdemes követni.

A kiberbiztonsági rendőrség szintén figyelmeztet: új típusú online csalások is terjednek, például olyan hirdetések, amelyek „könnyű pénzkeresetet” ígérnek szállodák vagy éttermek értékeléséért. Ezek is adathalász célzatú átverések.

Mindig ellenőrizzük a hivatalos forrásokat, ne osszunk meg személyes információkat másokkal.

Kárpátlja.ma