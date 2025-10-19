Újabb kategória kérhet halasztást a Rezerv+ alkalmazásban

A Rezerv+ alkalmazás mostantól lehetővé teszi a fogyatékkal élő gyermekek szülei számára, hogy halasztást kérjenek az online rendszeren keresztül – számolt be róla Ukrajna Védelmi Minisztériuma október 18-án.

A rendszer automatikusan ellenőrzi az információkat az állami nyilvántartásokban, és a felhasználó az okostelefonjára kapja meg az eredményt.

Online igényelhetnek halasztást:

a 18 év alatti, fogyatékkal élő gyermekek biológiai szülei;

az I. és II. csoportba tartozó, fogyatékkal élő felnőtt gyermekek biológiai szülei.

A halasztási kérelem feltétele, hogy a megállapított fogyatékosságra vonatkozó információk érvényesek legyenek, és szerepeljenek a Szociálpolitikai és Családügyi Minisztérium információs rendszerében.

A kérelem benyújtásához frissíteni kell a Rezerv+ alkalmazás legújabb verzióját az App Store-ban vagy a Google Playen. Ezután jelentkezzen be az alkalmazásba, válassza a „Halasztási kérelem benyújtása” lehetőséget, majd jelölje ki a megfelelő halasztási kategóriát. Küldje be a kérelmet, és várja az eredményről szóló értesítést.

Amennyiben az állami nyilvántartások hiányos adatokat tartalmaz a gyermekről vagy fogyatékosságáról, a rendszer megtagadhatja a halasztás kiadását. Az adatokat online is frissítheti a fogyatékkal élő személy elektronikus fiókjában. Ha a gyermek még nincs regisztrálva a rendszerben, először regisztrálnia kell.

Kárpátalja.ma