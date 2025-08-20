Újabb két vonatjárat indul Kárpátaljára

Szeptember 1-jétől újabb vonatjáratokat indít Kárpátaljára az Ukrzaliznicja, ukrán állami vasúttársaság – közölte a vállalat a Facebook-oldalán szerdán.

A tájékoztatás szerint minden második nap közlekedik majd a № 284/283-as számú Ungvár–Kijev vonatjárat. A vonat az ukrán fővárosban csatlakozik a Harkiv és Dnyipro irányából érkező járatokhoz.

Új járat indul majd Csap és Lemberg között is. A № 218/217 -as számú vonat szintén minden másnap közlekedik majd szeptember 1-től.

Kárpátalja.ma