Újabb megyében kötik védettségi igazolványhoz a tömegközlekedés használatát

Az ukrán főváros után most Kijev megyében is bevezetik, hogy csakis oltási igazolással vagy negatív teszttel lehet utazni a tömegközlekedési eszközökön – tudatta Vaszil Vologyin, a Kijevi Megyei Állami Adminisztráció vezetője hivatalos Facebook-odalán.

A tájékoztatás szerint kormányzói hivatal válságstábja az előző napi rendkívüli ülésén hozta meg a döntést. A korlátozás szombattól lép életbe. Figyelmeztette a megye lakóit, hogy még nem késő beoltatni magukat.



Kijev városában elsőként vezették be ezt a korlátozást, amely november eleje óta most is érvényben van.

Forrás: az mti.hu nyomán