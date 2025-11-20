Újabb menekültek érkeztek Kárpátaljára

Dnyipropetrovszk megyéből érkezett evakuációs vonat Munkácsra november 20-án – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A vonattal három család érkezett. Az evakuáltak között ezúttal mozgáskorlátozottak, idősek, valamint gyerekek is voltak.

A vasútállomáson a DSZNSZ emberei, pszichológusok, önkéntesek és a mentőszolgálat munkatársai fogadták a menekülteket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyász szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és eljuttatták őket ideiglenes szálláshelyükre.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ