Újabb nagy értékű magyarországi támogatás érkezett Kárpátaljára

A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház vezetőségének kérésére egy defibrillátort, két EKG-berendezést, gyógyszereket, közöttük súlyos állapotban lévő gyerekek számára széles spektrumú antibiotikum-készítményeket, szteroidokat és nagy mennyiségű kötszert juttatott el a kórház számára a hódmezővásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület és a Visegrádi Alap.

Dr. Biró Erzsébet gyermekorvos, a kárpátaljai gyermekkórház főorvoshelyettese lapunknak elmondta: „Hálásak vagyunk a magyarországi adományozóknak, mert a hozzánk most eljuttatott gyógyszerekre, kötszerekre és orvosi berendezésekre nagyon nagy szüksége van a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórháznak. Amióta elkezdődött a háború, csak nagyon kevés gyógyszert tudunk vásárolni. Most célzottan, másodszor kap gyógyszerszállítmányt a kórházunk, ami nagy segítség a beteg gyermekeknek és az itt dolgozóknak is. Ez a szállítmány kérésünkre, célzottan a gyermekkórház számára érkezett, 15 millió forint értékben.”

A hódmezővásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület kuratóriumának elnöke, Lázárné Megyeri Zita kereste meg a kárpátaljai gyermekkórházat, hogy miben tudnának a háború miatt financiális és ellátási gondokkal küzdő intézménynek segíteni. Zita asszonynak köszönhetően sikerült előteremteni a szükséges eszközök, gyógyszerek és kötszerek ellenértékét, 15 millió forintot – hangsúlyozta dr. Biró Erzsébet, aki a magyarországi adományozóknak, a Tiszta Szívvel Egyesületet támogató állampolgároknak megköszönte, hogy segítségükkel továbbra is zavartalanul folyhat a beteg gyermekek ellátása a kárpátaljai gyermekkórházban.

A gyógyszerek és orvosi berendezések kiválasztásában és beszerzésében segítette az adományozókat a budapesti Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, dr. Velkey György és lelkes csapata, valamint a nagy értékű adományt Munkácsra eljuttató Magyar Református Szeretetszolgálat is.

Az adományt Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztora személyesen vitte el Munkácsra, ő korábban a nagydobronyi gyermekotthon lelkészeként, majd csapi lelkészként is szolgált vidékünkön. A nagytiszteletű asszony elmondta: „A gyógyszerszállítmányt összeállító Bethesda Gyermekkórház a Magyar Református Egyház fenntartásában álló intézmény, ők pedig minket, a Magyar Református Szeretetszolgálatot kérték fel a nagy értékű adomány gyors célba juttatására.”

Badó Zsolt/kárpátaljalap.net