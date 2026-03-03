Újabb negyven kárpátaljai magyar nagycsalád részesült adományban

Folytatódik az Adj energiát! elnevezésű segélyprogram, amelynek célja a tartós áramszünetekkel sújtott kárpátaljai magyar nagycsaládok energetikai biztonságának javítása.

Ukrajnában továbbra is gyakoriak a több órán át tartó áramkimaradások, amelyek jelentősen megnehezítik a családok mindennapi életét. Az áramszünetek idején számos településen a fűtés és a vízellátás működése is akadozik, valamint az online oktatáshoz szükséges eszközök használata is ellehetetlenül.

A program előzményei 2024-re nyúlnak vissza: az első kampány során 80 nagycsalád részesült célzott támogatásban. Az adományokból generátorokat, power bankokat, invertereket és akkumulátorokat juttattak el a rászoruló családokhoz.

A 2026-os kampány már az első hónapokban jelentős támogatásokhoz jutott. A Szent Márton Katolikus Karitász felajánlásának köszönhetően hét generátor, húsz power bank és tíz akkumulátoros lámpa érkezett a szervezethez. Emellett a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával további harminc akkumulátor és inverter beszerzésére nyílt lehetőség.

A kezdeményezés megvalósításában a civil összefogás is fontos szerepet játszik: huszonnyolc magánszemély összesen 1,2 millió forinttal járult hozzá a programhoz.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete továbbra is várja mindazok támogatását, akik adománnyal vagy eszközfelajánlással szeretnék segíteni a nehéz helyzetben élő családokat.

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete