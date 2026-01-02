Újév napján baleset történt Lonkán

Az újév napját közlekedési baleset árnyékolta be a rahói járási Lonkán (Lug). Egy Land Rover árokba hajtott, miután a 31 éves sofőr nem tudta uralni a járművet – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a honlapján.

Az autóban négyen utaztak, köztük egy 2 éves gyermek. Mindannyian megsérültek. Egy 52 éves nő a baleset következtében beszorult a járműbe, ezért a nagybocskói tűzoltók siettek a segítségére. Speciális eszközökkel kiszabadították. Rajtuk kívül még egy 28 éves női utas is sérüléseket szenvedett.

Minden sérültet a rahói kórházba szállítottak a mentők. A tűzoltók a járművet kihúzták az árokból, és eltávolították az útról a törmeléket.

A baleset okait a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma