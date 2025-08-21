Újraindul a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között
A Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállítás újraindításáról állapodott meg Románia és Ukrajna – jelentette be Ionel Scriosteanu, a bukaresti közlekedésügyi minisztérium államtitkára.
A rendszeres járatok már szeptemberben elindulhatnak – idézte az economedia.ro az államtitkárt.
A két főváros közötti vasúti személyforgalmat 2020-ban, a koronavírus-járvány idején függesztették fel. A vonat heti egy alkalommal közlekedett, 26 óra alatt tette meg a hozzávetőleg 1000 kilométeres távot.
Korábban a szerelvények a bukovinai Csernovic (Csernivci) érintésével közlekedtek, most azonban Moldova Köztársaságon keresztül, Chisinau érintésével fognak. A vonat négy kocsiból fog állni, a tervek szerint a menetidő 24 óránál kevesebb lesz.
A tárgyalás során felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben a szerelvény a bulgáriai Várnáig közlekedjen.
