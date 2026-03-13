Újraindult a forgalom a Csap–Záhony határátkelőhelyen 

A határforgalom ki-és belépő irányba egyaránt zavartalanul halad.

Ukrán oldalon fennálló áramszünet miatt szünetelt a határforgalom a Csap–Záhony közúti határátkelőhelyen március 13-án 12 óra 55 perctől. A szakemberek a hibát kijavították, a forgalom 17 óra 10 perckor megindult, és zavartalanul halad.

A külföldre utazóknak ajánljuk, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán.

Kapcsolódó