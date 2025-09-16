Újszülöttet hagytak egy kolostorban a Huszti járásban

Egy újszülött kisfiút találtak szeptember 15-én a huszti járási Lipcse község kolostorában – közölte a kárpátaljai mentőállomás a Facebook-oldalán kedden.

A mentősöket hétfő délután értesítették arról, hogy a közelben dolgozó munkások gyermeksírást hallottak, és egy kisbabát találtak a kolostorban.

Az újszülött kisfiú körülbelül kétnapos lehet, és teljesen egészséges.

A kisbabát a Huszti Kórházba szállították, ahol egy gyermekorvos és egy újszülöttgyógyász várta. Jelenleg orvosi felügyelet alatt áll.

A rendőrség nyomozást indított annak kiderítésére, ki hagyta ott a gyermeket.

Kárpátalja.ma