Ukrajna bevezette a „fehér listát” a Starlink terminálokra
Ukrajna bevezette az úgynevezett „fehér listát” a Starlink műholdasinternet-terminálokra. A rendszer célja, hogy a civil lakosság stabil internetkapcsolathoz jusson, miközben az orosz megszállók számára a hozzáférés blokkolva legyen.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak az ellenőrzött és regisztrált Starlink-terminálok férhetnek hozzá a hálózathoz. Az összes többi készülék automatikusan lekapcsolásra kerül.
Magánszemélyek és egyéni vállalkozók (FOP) számára
A regisztráció offline, a CNAP (Központi Szolgáltató Hivatal) irodáin keresztül történik. Beregszászban az ügyintézés a Vörösmarty utca 3. szám alatt, a 2. és 3. irodában zajlik, Oljha Lojko és Okszana Pavlova ügyintézők segítségével.
Erről a Beregszászi Városi Tanács oldalán számoltak be február 3-án.
Fontos tudnivalók:
Az eljárás ingyenes.
Az ügyintéző átveszi a kérelmet és rögzíti az adatokat a nyilvántartásban.
Szükséges dokumentumok:
- KIT-szám (a dobozon található sorozatszám)
- UTID vagy Dish ID (az antenna egyedi azonosítója)
- A Starlink portálon használt fiók száma
- Útlevél és identifikációs kód (adóazonosító kód)
Regisztrációs limitek:
- Készülék bemutatása nélkül: 1 terminál regisztrálható
- Készülék bemutatása esetén: személyenként legfeljebb 3 terminál
Vállalkozások (jogi személyek) számára
A regisztráció teljes mértékben online, a Gyija portálon keresztül történik.
A kérelem menete:
- Bejelentkezés a Gyija rendszerbe a jogi személy KEP-jével
- A „Starlink terminálok használatáról szóló értesítés” szolgáltatás kiválasztása
- A műszaki adatok megadása (KIT-szám, UTID, fiókszám)
- A kérelem aláírása KEP-pel
Limitek:
- Általános vállalatok számára: legfeljebb 10 terminál
- Kritikus fontosságú státuszú vállalatok: korlátozás nélkül
Fontos tudnivalók
A hitelesítési eljárás csak civil felhasználókra és vállalkozásokra vonatkozik.
Az Ukrajna Védelmi Erői külön, védett eljárásrend szerint kapnak hozzáférést.
A „fehér lista” bevezetése lehetővé teszi, hogy a civil lakosság és a kritikus infrastruktúrák stabil internetkapcsolatot élvezzenek, miközben az illegális hozzáférést megakadályozzák.