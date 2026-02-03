Ukrajna bevezette a „fehér listát” a Starlink terminálokra

Ukrajna bevezette az úgynevezett „fehér listát” a Starlink műholdasinternet-terminálokra. A rendszer célja, hogy a civil lakosság stabil internetkapcsolathoz jusson, miközben az orosz megszállók számára a hozzáférés blokkolva legyen.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak az ellenőrzött és regisztrált Starlink-terminálok férhetnek hozzá a hálózathoz. Az összes többi készülék automatikusan lekapcsolásra kerül.

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók (FOP) számára

A regisztráció offline, a CNAP (Központi Szolgáltató Hivatal) irodáin keresztül történik. Beregszászban az ügyintézés a Vörösmarty utca 3. szám alatt, a 2. és 3. irodában zajlik, Oljha Lojko és Okszana Pavlova ügyintézők segítségével.

Erről a Beregszászi Városi Tanács oldalán számoltak be február 3-án.

Fontos tudnivalók:

Az eljárás ingyenes.

Az ügyintéző átveszi a kérelmet és rögzíti az adatokat a nyilvántartásban.

Szükséges dokumentumok:

KIT-szám (a dobozon található sorozatszám)

UTID vagy Dish ID (az antenna egyedi azonosítója)

A Starlink portálon használt fiók száma

Útlevél és identifikációs kód (adóazonosító kód)

Regisztrációs limitek:

Készülék bemutatása nélkül: 1 terminál regisztrálható

Készülék bemutatása esetén: személyenként legfeljebb 3 terminál

Vállalkozások (jogi személyek) számára

A regisztráció teljes mértékben online, a Gyija portálon keresztül történik.

A kérelem menete:

Bejelentkezés a Gyija rendszerbe a jogi személy KEP-jével

A „Starlink terminálok használatáról szóló értesítés” szolgáltatás kiválasztása

A műszaki adatok megadása (KIT-szám, UTID, fiókszám)

A kérelem aláírása KEP-pel

Limitek:

Általános vállalatok számára: legfeljebb 10 terminál

Kritikus fontosságú státuszú vállalatok: korlátozás nélkül

Fontos tudnivalók

A hitelesítési eljárás csak civil felhasználókra és vállalkozásokra vonatkozik.

Az Ukrajna Védelmi Erői külön, védett eljárásrend szerint kapnak hozzáférést.

A „fehér lista” bevezetése lehetővé teszi, hogy a civil lakosság és a kritikus infrastruktúrák stabil internetkapcsolatot élvezzenek, miközben az illegális hozzáférést megakadályozzák.

