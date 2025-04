Ukrajna hivatalosan is elkezdett felkészülni az uniós csatlakozásra

A Ukraine2EU program a tervek szerint 2025 és 2027 között valósul meg a litván központi projektirányítási ügynökség vezetésével. A kezdeményezés célja, hogy segítse az ukrán intézményeket az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésében, valamint a szükséges reformok végrehajtásában.

Április 1-jével Ukrajna hivatalosan is elindította a Ukraine2EU programot – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda. A program elindítását az „Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz: a döntés megszületett, ideje elindulni” című konferencia alkalmából jelentették be. A rendezvényen Ukrajna, az Európai Unió, Litvánia és Dánia képviselői is személyesen részt vettek.

A Ukraine2EU programot az Európai Unió, Dánia és Litvánia közösen finanszírozza. Nemrégiben Svédország is csatlakozott a kezdeményezéshez.

A program hároméves időszakra szól, és a lebonyolításáért a litván központi projektirányítási ügynökség felel majd.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök üdvözölte a kezdeményezést.

Ukrajna és Európa mindig is együtt volt. Ma az a feladatunk, hogy ezt megerősítsük, és minél gyorsabban, sikeresebben haladjunk az integráció útján. A Ukraine2EU eszköz új lehetőségeket biztosít számunkra ebben a tekintetben.

Katarina Maternova, az Európai Unió ukrajnai nagykövete hangsúlyozta a stratégiai koordináció és az intézményi támogatás fontosságát az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Az EU szilárdan Ukrajna mellett áll a tagság felé vezető úton. Ez a folyamat egyszerre ambiciózus és átalakító jellegű, ezért stratégiai koordinációt igényel. A Ukraine2EU programnak köszönhetően megerősítjük Ukrajna intézményi kapacitását, és biztosítjuk az európai integráció felé való folyamatos haladást.

– mondta Maternova.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)