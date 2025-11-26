Ukrajna ismét csatlakozott a „16 nap az erőszak ellen” mozgalomhoz

Mint korábban hírt adtunk róla, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján tizenhat napos online akciót indított az Ökumenikus Segélyszervezet.

Az akcióhoz nemcsak Magyarországon, de a világ számos országában csatlakoztak, így Ukrajnában is.

Ukrajnában november 25. és december 10. között tartják a 16 nap az erőszak ellen elnevezésű országos kampányt, amelynek fő célja a társadalom figyelmének felhívása a családon belüli erőszak, a nemi alapú erőszak, a gyermekbántalmazás és az emberkereskedelem elleni fellépés fontosságára.

A civil szervezetek és a hatóságok idén is közös erővel próbálják növelni az érzékenyítést és az áldozatok támogatását.

A szakemberek hangsúlyozzák: a bántalmazás nem korlátozódik a fizikai sérülésekre.

Erőszaknak számít:

a megalázás,

a fenyegetés,

a folyamatos kontroll és elszigetelés,

a gazdasági függés kényszerítése.

A kampány egyik fő üzenete, hogy senki ne maradjon csendben, ha saját maga vagy a környezetében élő személy veszélyben van.

Segítségkérés: hová lehet fordulni?

Ha Ön vagy valaki a közelében erőszak áldozatává válik, azonnal segítséget kérhet az alábbi elérhetőségeken:

102 – hívja a rendőrséget;

15-47 – országos, ingyenes, éjjel-nappal elérhető segélyvonal;

0 800 500 335 – a Nemzeti Forródrót a családon belüli erőszak megelőzésére (díjmentes, anonim).

A hatóságok hangsúlyozzák: minden bejelentés számít, és minden időben érkező segítség esélyt ad arra, hogy valaki biztonságba kerüljön.

Minden évben egyre több partner és résztvevő csatlakozik az akcióhoz, és bővül a tematikus programok köre Kárpátalján is. Idén a Megyei rendezvénytervben 66 program szerepel – mondta Olha Travina, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Szociális Védelemért Felelős Osztályának igazgatója.

„Az erőszak különböző álarcok mögé bújik, ezért fontos időben felismerni. Célunk, hogy minél több ember tudja, hogyan cselekedjen, hová forduljon, és hogyan segítsen saját magának vagy másoknak. Ne maradj csendben, legyél tájékozott, és reagálj” – hangsúlyozta Travina.

Az erőszak megelőzése és elleni fellépés folyamatosan zajlik mind az állami, mind a megyei szinten. Működik a regionális program, a Megyei sürgős intézkedések terve, a koordinációs tanács, és a helyi közösségekben támogató központokat fejlesztenek.

Jelenleg Kárpátalján 34 áldozatsegítő szolgálat működik, köztük menedékhelyek, nappali központok válságszobákkal, nem specializált intézmények és tanácsadó szolgálatok. Idén megnyílt az első „Barnahus” központ Ungvár környékén, a gyermekáldozatok és szemtanúk számára.

A nemzetközi partnerek támogatásával a „Neémia” civil szervezet is segíti az áldozatokat, információs kampányokat szervez, képzéseket tart a szakembereknek, és támogatja az áldozatokká vált nőket és gyermekeket.

A rendőrség megelőző intézkedéseket tesz, megszakítja az erőszakos eseteket, és biztosítja az áldozatok védelmét. Idén kilenc hónap alatt 2 149 bejelentés érkezett családon belüli erőszakról, 1 678 adminisztratív jogsértést dokumentáltak, 1 576 azonnali tiltó határozatot adtak ki, és 160 büntetőeljárás indult.

A közigazgatási hivatal átriumában az „16 nap az erőszak ellen” kampány alkalmából gyermekrajzokból és a „Nők fogságban” fotókiállításból rendeztek kiállítást.

