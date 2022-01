Döntés született arról, hogy Lengyelország több tízezer védelmi jellegű töltényt szállít Ukrajnának – közölte hétfői sajtóértekezletén Pawel Soloch, a lengyel nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnöke.

Ukrajna politikai és anyagi támogatása – akár humanitárius, akár katonai értelemben – azon nemzetközi és belpolitikai egyeztetések tárgya volt, amelyeket Andrzej Duda elnök az utóbbi időben az orosz-ukrán feszültség kapcsán folytatott – idézte fel a varsói államfői hivatal kötelékében működő BBN-t vezető Soloch.

Közölte: döntés született arról, hogy Lengyelország “védelmi jellegű, azaz a védelemhez, nem pedig a támadáshoz felhasználható – töltényeket” ad át az ukrán félnek.

Az államfő hozzájárulásával született döntés végrehajtásán Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter dolgozik, a témát a későbbiekben az általa irányított tárca ismerteti részletesen – tette hozzá Soloch.

A szállítmány pontos jellegéről és időpontjáról nem árult el konkrétumokat, aláhúzva: a végrehajtás Kijev döntésén is múlik, Varsó részéről ez “minden pillanatban” lehetséges.

Újságírói kérdésre Soloch kifejtette: Varsó több tízezer tölténydarabot ajánlott fel Kijevnek. Mint mondta: légvédelmi töltényekről is szó van.

Lengyelország humanitárius segítséget is nyújthat Ukrajnának – mondta el Soloch. Ebben az összefüggésben egészségügyi támogatást említett, valamint olyan eszközök szállítását, amelyek az Ukrajnán belüli evakuáció esetén lennének felhasználhatók.

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság szóvivője, Radoslaw Fogiel hétfőn a közszolgálati rádióban úgy értékelte: valódi veszélye áll fenn annak, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. Megerősítette: a helyzetről kedden Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Kijevben tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel.

