Ukrajna nagykövetséget nyitott a Panamai Köztársaságban

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Panamai Köztársaságban lett diplomáciai látogatása során megnyitotta az panamai ukrán nagykövetséget – számolt be róla Ukrajna Külügyminisztériumának sajtószolgálata március 13-án.

Szibiha szerint az ukrán diplomáciai képviselet Panamában „a politikai párbeszéd megerősítésén, a gazdasági együttműködés elmélyítésén, a kulturális kapcsolatok támogatásán és a két ország társadalmának összehangolásán” fog dolgozni.

A panamai látogatása során Andrij Szibiha és Javier Martinez-Acha panamai külügyminiszter megállapodtak a két állam közötti kapcsolatok fejlesztésének 2026–2029-es időszakra vonatkozó ütemtervében. Emellett a két ország hivatalosan is csatlakozott az Ukrajnai Gyermekek Visszatéréséért Nemzetközi Koalícióhoz.

A miniszterek aláírták az ukrán és panamai külügyminisztériumok közötti akadémiai együttműködési memorandumot is, valamint megállapodtak abban, hogy partnerséget építenek ki az államok között az oktatás és a tudomány területén.

Nyitókép forrása: mfa.gov.ua