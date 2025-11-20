Ukrajna több megyéjében vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el

Az energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében kialakult helyzet miatt Ukrajna legtöbb megyéjében vészhelyzeti áramkimaradásokat rendeltek el – közölte az Ukrenerho ukrán állami energiaszolgáltató vállalat a Facebook-oldalán csütörtökön.

A közlemény szerint ennek értelmében a korábban közzétett áramszüneti ütemtervek nem érvényesek.

Az Ukrenerho kiemelte: az energetikai mérnökök azon dolgoznak, hogy a stabil áramellátást a lehető leghamarabb helyreállítsák.

A vészhelyzeti áramszüneteket a villamosenergia-rendszer helyzetének stabilizálódása után törlik.

Kárpátalja.ma