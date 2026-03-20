Országos rendőri razzia az ukrán egészségügyi intézményekben
Országszerte több mint 70 házkutatást tartott az Ukrán Nemzeti Rendőrség egészségügyi intézményekben. A március 20-án bejelentett akcióval költségvetési források elsikkasztására próbálnak fényt deríteni.
A gyanú szerint olyan állami pénzeket sikkasztott egy országos hálózat, amelyeket eredetileg az Orvosi Garancia Program keretében betegek kezelésére fordítottak volna.
A gyanúsítottak fiktív orvosi szolgáltatások és az elektronikus egészségügyi rendszer adatainak manipulálása miatt kerültek a bűnüldözők látókörébe.
A hatóságok előzetes becslése szerint a több százmillió hrivnyás sikkasztásról van szó.
Jelenleg az illegális tevékenységben résztvevők azonosítása zajlik.
A házkutatásokat az Egészségügyi Minisztérium és az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálat kezdeményezésére a Stratégiai Nyomozó Főosztály és az ügyészi hivatalok munkatársaival közösen végzik.
A vádpontok között sikkasztás, hivatallal való visszaélés, okirat-hamisítás és pénzmosás is szerepel.
Forrás: Kyiv Post