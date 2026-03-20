Országos rendőri razzia az ukrán egészségügyi intézményekben

Országszerte több mint 70 házkutatást tartott az Ukrán Nemzeti Rendőrség egészségügyi intézményekben. A március 20-án bejelentett akcióval költségvetési források elsikkasztására próbálnak fényt deríteni.

A gyanú szerint olyan állami pénzeket sikkasztott egy országos hálózat, amelyeket eredetileg az Orvosi Garancia Program keretében betegek kezelésére fordítottak volna.

A gyanúsítottak fiktív orvosi szolgáltatások és az elektronikus egészségügyi rendszer adatainak manipulálása miatt kerültek a bűnüldözők látókörébe.

A hatóságok előzetes becslése szerint a több százmillió hrivnyás sikkasztásról van szó.

Jelenleg az illegális tevékenységben résztvevők azonosítása zajlik.

A házkutatásokat az Egészségügyi Minisztérium és az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálat kezdeményezésére a Stratégiai Nyomozó Főosztály és az ügyészi hivatalok munkatársaival közösen végzik.

A vádpontok között sikkasztás, hivatallal való visszaélés, okirat-hamisítás és pénzmosás is szerepel.

Forrás: Kyiv Post