Ukrajna védelmezőinek emléknapját méltatták Beregszászban

A Beregszászi kistérségben megemlékezést tartottak az Ukrajna függetlenségéért, szuverenitásáért és területi integritásáért folytatott harcokban elesett védők emléknapja alkalmából – közölte Babják Zoltán polgármester.

Az augusztus 29-i emléknap előtt tartott rendezvény kapcsán a városvezető megjegyezte:

a Beregszászi kistérség temetőiben jelenleg 47 olyan katona nyugszik, akik életüket adták a harcokban. Egyikük, a beregszászi születésű Jurij Cservatyuk földi maradványait mindmáig nem sikerült hazaszállítani, sírhelye ismeretlen.

Jurij Cservatyuk 1974. augusztus 28-án született, és 2023-ban, a Bahmutért folytatott harcokban vesztette életét.

A városban emléktáblát avattak a katona tiszteletére. Ez a gesztus különösen fontos hozzátatozói számára, akiknek az emlékhely lehetőséget biztosít, hogy leróják kegyeletüket és méltó módon emlékezzenek szerettükre.

A megemlékezés közös imával és az elesett katonák előtti tisztelgéssel zárult.

„Emlékezünk. Tiszteletet adunk. Nem felejtünk”

– fogalmazott Babják Zoltán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →