Ukrajnában kötelezővé teszik az angol nyelvtudást a köztisztviselők számára

A kormány előírta az angol nyelvtudás szintjét bizonyos állami tisztségek, valamint az oktatás és a tudomány területén betöltendő pozíciók pályázói számára. Ezt Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma tette közzé hivatalos honlapján.

A minisztérium szerint ez az intézkedés része az angol nyelv ukrajnai alkalmazásáról szóló törvény végrehajtásának.

Ennek értelmében az „A” kategóriájú köztisztviselői pozíciókra, valamint a helyi közigazgatások vezetői és helyettesei számára a minimális nyelvi szint B1 a CEFR skálán.

A köztudományi intézmények és felsőoktatási intézmények vezetői pozícióira pályázóknak legalább B2 szintet kell teljesíteniük.

Más állami vagy oktatási pozíciók esetében az angol nyelvtudás követelménye a konkrét pozíciótól és annak funkcióitól függ.

„Ha a pályázó igazolni tudja egy másik hivatalos EU-nyelv ismeretét legalább B2 szinten, az angol nyelv követelménye B1 lehet” – közölték.

Az új szabályok néhány évvel a hadiállapot megszűnése vagy eltörlése után lépnek hatályba Ukrajnában.

Forrás: karpat.in.ua

