Ukrajnában megszűnhetnek a hagyományos településtípusok
Az ukrán kormány törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek, amely radikálisan átalakítaná az ország településszerkezetét. A 14318-as számú törvényjavaslatot Julia Szviridenko miniszterelnök-helyettes jegyzi, és célja a települések egységes, modern terminológiával történő szabályozása.
A tervezet szerint az eddigi településtípusok – falu, kisváros, város – helyett minden települést területi közösségnek neveznének. Ezzel egyidejűleg megszűnne az úgynevezett „egyesített területi közösség”, kistérség (ОТГ) fogalma is, hiszen minden közösség az országban a jövőben automatikusan területi közösségnek minősülne.
A törvényjavaslat főbb pontjai:
- Az eddigi megyei és járási jelentőségű városok egyszerűen „városokká” válnának.
- A városi típusú települések megszűnnének.
- Az egységes fogalom, a „területi közösség” váltaná fel az eddigi OTH-ket.
A kormány szerint a változtatás lezárja a területi és közigazgatási reformot, egyszerűsíti az adminisztrációt és átláthatóvá teszi a települések besorolását.
A törvényjavaslat parlamenti vitája várhatóan az elkövetkező hónapokban kezdődik.