Ukrajnában megszűnhetnek a hagyományos településtípusok

Az ukrán kormány törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek, amely radikálisan átalakítaná az ország településszerkezetét. A 14318-as számú törvényjavaslatot Julia Szviridenko miniszterelnök-helyettes jegyzi, és célja a települések egységes, modern terminológiával történő szabályozása.

A tervezet szerint az eddigi településtípusok – falu, kisváros, város – helyett minden települést területi közösségnek neveznének. Ezzel egyidejűleg megszűnne az úgynevezett „egyesített területi közösség”, kistérség (ОТГ) fogalma is, hiszen minden közösség az országban a jövőben automatikusan területi közösségnek minősülne.

A törvényjavaslat főbb pontjai:

Az eddigi megyei és járási jelentőségű városok egyszerűen „városokká” válnának.

A városi típusú települések megszűnnének.

Az egységes fogalom, a „területi közösség” váltaná fel az eddigi OTH-ket.

A kormány szerint a változtatás lezárja a területi és közigazgatási reformot, egyszerűsíti az adminisztrációt és átláthatóvá teszi a települések besorolását.

A törvényjavaslat parlamenti vitája várhatóan az elkövetkező hónapokban kezdődik.

Kárpátalja.ma