Ukrajnában körözött orosz régészt tartóztattak le Lengyelországban

Lengyelországban letartóztatták a szentpétervári Ermitázs múzeum munkatársát, Alekszandr B. régészt, akit az ukrán hatóságok az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten végzett ásatás során elkövetett műemlékrongálás gyanúja miatt köröznek – jelentette csütörtökön az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió.

A tudóst múlt csütörtökön Varsóban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) – erősítette meg Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak.

Alekszandr B.-t akkor vették őrizetbe, amikor Hollandiából az egyik délkelet-európai országba utazott át a lengyel fővároson. A férfit a varsói kerületi ügyészségen hallgatták ki, a bíróság ezt követően jóváhagyta 40 napos előzetes letartóztatását.

Az ügyről tájékoztatták az orosz diplomáciai szolgálatot, Ukrajnában közben kiadatási kérelmet készítenek elő.

Az ukrán ügyészség novemberben rendelte el az orosz régész körözését. Azzal gyanúsítják őt, hogy Krím 2014-es elcsatolása után egy orosz régészcsoport élén ásatásokat végzett a krími Kercsi-félszigeten, Mürmekion ókori város térségében. A nyomozók szerint az oroszok „megrongálták a műemléket„, és a helyszínen talált 30 ókori aranyérmét Oroszország javára koboztak el.

A tudós terhére rótt cselekményért 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki Ukrajnában.

Forrás: MTI

