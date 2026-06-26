Ukrajnában szigorúbb bírságokat terveznek a illegális kutak miatt

Az ukrán kormány támogatta a 15096-1. számú törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítaná a felelősségre vonást az illegális vízkivétel és az engedély nélküli kútfúrás esetén. A jelenlegi bírságok mindössze 85–136 hrivnya között mozognak, azonban az új javaslat ezt az összeget 3400–5100 hrivnyára emelné.

A kezdeményezésről az Ukrán Legfelső Tanács hivatalos honlapján számoltak be.

Milyen szabályszegésekre vonatkozik a szigorítás?

Az új szabályozás szerint a megemelt bírságok mind magánszemélyekre, mind jogi személyekre vonatkozhatnak, többek között az alábbi esetekben:

engedély nélküli artézi kutak fúrása;

felszíni vagy felszín alatti vizek jogosulatlan kitermelése;

folyók és más vízforrások használata engedély nélkül;

valótlan adatok feltüntetése a vízhasználati jelentésekben;

természetes vízfolyásokba történő illegális beavatkozás építési munkák során.

A háztartási felhasználás nem érintett

A jogalkotók hangsúlyozzák, hogy a mindennapi háztartási vízhasználat nem minősül különleges vízhasználatnak. Ez azt jelenti, hogy a magánkertekben, kisebb gazdaságokban vagy háztartási célra használt ásott kutak és sekély fúrt kutak esetében továbbra sincs szükség külön engedélyre.

A cél a nagyfogyasztók visszaszorítása

A tervezet elsősorban az illegális vízhasználatot folytató vállalkozásokat célozza meg. Külön figyelmet kaphatnak a mezőgazdasági cégek, ipari üzemek, autómosók és más nagy vízfogyasztók, amelyek nem rendelkeznek megfelelő engedélyekkel.

A jogszabály elfogadása esetén Ukrajnában várhatóan jelentősen szigorodna a vízkészletek felhasználásának ellenőrzése, és a hatóságok hatékonyabban léphetnének fel az engedély nélküli vízkitermelés ellen.

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