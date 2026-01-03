ORFK: 5862-en érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5862-en léptek be Magyarországra pénteken – közölte Magyarország Országos Rendőr-főkapitánysága (ORFK) szombaton az MTI-vel.

A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Forrás: MTI

