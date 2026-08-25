Ukrajnát támogató magyar állampolgárokat tüntetett ki Zelenszkij

Záhony polgármesterét és a magukat Kárpátaljai Sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászlóaljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját is állami kitüntetésben részesítette Volodimir Zelenszkij elnök Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján – közölték az államfő hivatalos internetes oldalán.

Az ukrán elnöki rendelet értelmében Helmeczi László, Záhony polgármestere és Kerekes-Nagy Gáspár budapesti ügyvéd, az Ukrajnát segítő Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány egyik alapítója „az államközi együttműködés megerősítéséhez, Ukrajna állami szuverenitásának és területi integritásának támogatásához, az ukrán nép történelmi emlékezetének megőrzéséhez, jótékonysági tevékenységéhez, valamint az ukrán állam világraszóló népszerűsítéséhez nyújtott jelentős személyes hozzájárulásáért” a Szolgálatért állami kitüntetés III. fokozatát kapta meg.

Helmeczi László jelentős szerepet játszott az ukrajnai háború 2022. február 24-i kitörésekor a menekülthullám kezelésében és az azonnali humanitárius segítségnyújtás megszervezésében. A Csappal szomszédos város önkormányzata folyamatosan támogatja ukrajnai testvérvárosát, és számos nemzetközi segélyakció lebonyolításában részt vesz.

A Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítványt hivatalosan 2026 áprilisában vették nyilvántartásba, de tagjai és szimpatizánsai – közöttük Kerekes-Nagy Gáspár is – már 2022-től támogatják az ukrán hadsereg 101. területvédelmi dandárának 68. önálló területvédelmi zászlóalját, amelyben számos magyar származású katona is szolgál – olvasható a szervezet honlapján.

A kapcsolatot Fegyir Sándornak, Ukrajna jelenlegi budapesti nagykövetének a közreműködésével alakították ki, aki évekig a Kárpátaljai Sárkányok alakulatban szolgált, ezzel párhuzamosan pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjainak tartott online előadásokat, nem egyszer a lövészárokból.

Zelenszkij az ukrán függetlenség napján állami kitüntetéseket adományozott mások mellett Friedrich Merz német kancellárnak, Mark Carney kanadai miniszterelnöknek, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Sebastian Coe korábbi olimpiai bajnok brit atlétának – összesen több mint 80 kiemelkedő külföldi személyiségnek.

Nyitókép: Helmeczi László hivatalos Facebook-oldala

MTI

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