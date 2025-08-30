Ukrán állampolgárokat utasított ki Lengyelország

A lengyel hatóságok 15 ukrán állampolgárt utasítottak ki az országból, mivel veszélyt jelentettek a közrendre – közölte a lengyel határőrség augusztus 30-án. A közlemény szerint az érintetteket a határhoz kísérték, majd átadták az ukrán hatóságoknak. A kiutasított személyek többségét korábban többször is elítélték lopás, rablás vagy ittas vezetés miatt, ezért jelenlétük kockázatot jelentett a közbiztonságra – írja az RBK-Ukrajina az RMF24-re hivatkozva.

Az érintettek adatait felvették azon személyek listájára, akiknek tartózkodása Lengyelország területén nem kívánatos.

Nem ez az első eset, hogy ukránokat utasítanak ki Lengyelországból. Tavaly például egy ukrán bloggert deportáltak, miután nyilvánosan kijelentette, hogy Moszkvában él, és botrányos videókat tett közzé. Akkor tíz évre eltiltották a schengeni övezetbe való belépéstől.

Kárpátalja.ma

Forrás: rbc.ua

Nyitókép: illusztráció, forrás: rbc.ua