Ukrán család szenvedett balesetet Romániában

Közlekedési baleset történt január 20-án a romániai Gusi községben. Egy háromgyermekes ukrán család szenvedett balesetet – tudatta a mukachevo.net a vremeanoua.ro román hírportálra hivatkozva.

Az autóban öten utaztak: egy 36 és egy 25 éves felnőtt, valamint két 6 és egy 11 éves gyerek.

Az előzetes információk alapján a sofőr elaludhatott a volánnál, emiatt elvesztette uralmát a járműve felett, az autó felborult és nagy sebességgel az út szélén álló oszlopnak csapódott.

A sofőr és utasai, csodával határos módon, csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, de mindannyiukat kórházba szállították egy részletes orvosi vizsgálatra.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Kárpátalja.ma