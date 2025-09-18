Ukrán férfiakat csempészhetett Lengyelországba két mozdonyvezető

Két ukrán mozdonyvezetőt vettek őrizetbe Lengyelországban, akik a gyanú szerint a besorozás elől menekülő fiatal ukrán férfiakat csempésztek az Ukrajnából közlekedő nemzetközi vonatok mozdonyaiban – közölte csütörtökön a lengyel határőrség.

A határőrség a rendőrséggel együttműködve számolta fel a „csempészcsatornát„. A 2024 óta folytatott nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint az őrizetbe vett férfiak fejenként 10-10 ezer dollárt kerestek minden határon átcsempészett személyen – olvasható a délkelet-lengyelországi térségben működő Besszádoki Határőrség-alakulat honlapján.

A mozdonyvezetők az Ukrajnából a határhoz közeli, kelet-lengyelországi Przemysl városába közlekedő nemzetközi szerelvényekben csempészték az ukrán állampolgárokat a gyanú szerint.

A két mozdonyvezetőt a szervezett bűnözői csoportban való részévétellel és embercsempészet szervezésével gyanúsították meg. A férfiak nem ismerték be bűnösségüket, az ügyet a bírósághoz továbbítják.

Egyúttal a lengyel hatóságok őrizetbe vettek két, a felszámolt csatornán Lengyelország területére átjutott ukrán állampolgárt is. Őket a határ illegális átlépésével gyanúsították meg. A két férfi beismerte a nekik felrótt tetteket, amelyeket azzal magyaráztak, hogy el akarták kerülni a besorozást.

Forrás: MTI