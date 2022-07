Ukrán gyermekkórházat támogatott Záhony önkormányzata

Záhony város önkormányzata folyamatosan gondoskodik az ukrajnai menekültekről a határ mindkét oldalán. Ungvár, Munkács és Szolyva után most Ivano-Frankivszk megyébe, a Dolinai Járási Gyermekkórház részére küldött támogatást.

A Helmeczi László polgármester által felajánlott segélyszállítmányt Magyarország Ungvári Főkonzulátusa juttatta célba. A mintegy 5 millió forint értékű szállítmány, melyet július 26-án Bacskai József főkonzul és Kuti László konzul adott át, pelenkákat, higiéniai cikkeket, bébiételeket, tápszereket tartalmazott.

– Magyarország a háború első napjától támogatja Ukrajnát – hangsúlyozta Bacskai József főkonzul. – Az ungvári főkonzulátus nemcsak Kárpátalján és Magyarországon nyújt segítséget, hanem a Kárpátokon túl, Ivano-Frankivszk, Lemberg, Csernovic és Ternopil megyékben is. Szoros együttműködésben állunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, mely jelenleg Magyarország eddigi legnagyobb humanitárius akcióját bonyolítja le. A segélyszervezet nemcsak a viszonylag békés területeken tevékenykedik, hanem a frontvonalban, Zaporizzsja, Herszon és Harkiv megyében is. A múlt héten Magyar Levente miniszter-helyettes, kárpátaljai tárgyalásai után, ellátogat Lembergbe, Kijevbe, Borogyankába és Bucsába is. Megbeszélésein számos, jelentős összegű, támogatásról esett szó. Így például Bucsában iskola és kórház építését jelentette be. Magyarországot és Nyugat-Ukrajnát ezer éves történelem köti össze. Kiderült, hogy a dolinai kórház egyik szárnyát még az Osztrák-Magyar Monarchia idején építették, így ez a létesítmény valóban átfogó történelmi múltat képvisel, melyet a most jól ápolt kapcsolataink visznek majd tovább – fogalmazott a diplomata.

