Ukrán karácsony helyett új szakmai ünnepet jegyeztek be január 7-én

Ukrajnában január 7-étől hivatalosan is új szakmai ünnepet vezettek be: ezentúl ezen a napon ünneplik a programozók napját.

A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025 végén kiadott rendelete alapján hagyta jóvá a Miniszterek Kabinetje. Az ünnep célja elismerni a programozók jelentős hozzájárulását az ország digitális gazdaságának és biztonságának fejlődéséhez, valamint szerepüket a nemzetbiztonság és az IT-ipar erősítésében.

Korábban a programozók két alkalommal ünnepelték szakmai napjukat: január 7-én a nemzetközi programozók napját, és szeptember 13-án egy másik, orosz eredetű dátumot. Az ukrán IT-szakemberek 2022 óta nem ünneplik a szeptemberi napot, helyette januári időpontot választottak.

A január 7-i ünnep így immár hivatalosan is minden évben megemlékezést ad a programozók munkájának és hozzájárulásának Ukrajna digitális fejlődéséhez.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma