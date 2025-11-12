Ukrajna öt országgal vezeti be a kettős állampolgárságot

Az ukrán kormány meghatározta azon országok listáját, amelyek állampolgárai ukrán útlevelet kaphatnak anélkül, hogy le kellene mondaniuk eredeti állampolgárságukról – írja a BBC Ukrajina a Miniszteri Kabinetre hivatkozva.

A döntés értelmében az érintett öt ország az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Lengyelország és Csehország.

A szabályozás kölcsönös lesz: az ukrán állampolgárok is megszerezhetik e partnerországok állampolgárságát anélkül, hogy lemondanának ukrán útlevelükről. A többes állampolgárságról szóló törvény idén júliusban lépett hatályba, a kormány pedig most jelölte ki a jogszabály gyakorlati megvalósításához szükséges partnereket.

Volodimir Zelenszkij elnök korábban hangsúlyozta, hogy a listára olyan országok kerülnek, „amelyek baráti viszonyt ápolnak Ukrajnával és támogatóan viszonyulnak az ukránokhoz”.

A kormány döntése alapján azok az államok kerültek be a körbe, ahol jelentős számú ukrán közösség él: Kanadában mintegy 1,3 millió, az Egyesült Államokban körülbelül 1 millió ember. Németországban, Lengyelországban és Csehországban pedig több százezren tartózkodnak, akik a háború elől menekültek el.

Andrij Szibiha külügyminiszter elmondta, hogy az új szabályozás „elsősorban a világ különböző pontjain élő ukrán közösségek számára készült”. A minisztérium becslése szerint a kijelölt öt országban mintegy hárommillió etnikai ukrán él.

Az Ukrán Világkongresszus üdvözölte a kormány döntését, amely szerintük erősíti a kapcsolatot Ukrajna és a diaszpóra között, valamint segíti az ország újjáépítését a háború után.

Ugyanakkor egyes szakértők aggodalmukat fejezték ki, hogy a kettős állampolgárság engedélyezése hosszú távon az ukrán állampolgárok elvesztéséhez vezethet.

A könnyített eljárás alapján az öt kijelölt ország állampolgárai nyilatkozatot tehetnek arról, hogy ukránnak vallják magukat, ahelyett, hogy hivatalosan lemondanának korábbi állampolgárságukról. A további feltételek – az öt év ukrajnai tartózkodás, valamint a nyelvi, történelmi és alkotmányismereti vizsga – változatlanul érvényben maradnak.

A külföldi önkéntesekre és azokra, akik különleges érdemeket szereztek Ukrajna védelmében, kedvezőbb feltételek vonatkoznak majd: számukra a vizsga halasztható, és az ukrajnai tartózkodás sem kötelező.

A törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek 2026. január 16-án lépnek hatályba. A kormány később további országokkal is bővítheti a listát a tapasztalatok értékelése után.

Kárpátalja.ma

