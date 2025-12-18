Ukrán turistákat szállító busz szenvedett balesetet Magyarországon

Szerda este, december 17-én közlekedési balesetet szenvedett egy ukrán turistákat szállító Buslines autóbusz Magyarországon. A jármű az M7-es autópályán, Tárnok közelében haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról és nekiütközött a szalagkorlátnak.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatása szerint a buszban az Ukrajnába tartó utasok Olaszországból utaztak hazafelé. A baleset következtében a jármű megsérült, és az ütközés során a busz fűtésrendszere is meghibásodott.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, azonban a meghibásodás miatt a busz nem tudta folytatni az útját. A hideg időjárás miatt összesen 43 utas került nehéz helyzetbe az autópálya közelében.

A katasztrófavédelem felvette a kapcsolatot Érd város önkormányzatával, amely gyorsan megnyitotta a Parkváros közösségi központot. Itt az utasok biztonságos és meleg környezetben várhatták meg a segítséget.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma