Egyszerűbben juthatnak állampolgársághoz a külföldön született ukrán gyerekek

2026. január 16-tól megváltoztak az ukrán szülők külföldön született gyermekeinek állampolgárságára vonatkozó jogszabályok. Az ukrán állampolgárságról szóló törvényben véghez vitt módosítás az eljárás egyszerűsítését szolgálja.

Az új szabály a 2026. január 16. után született gyerekekre vonatkozik,

amennyiben mindkét szülőjük ukrán állampolgár. Esetükben a születés jogán járó ukrán állampolgárság megszerzését eddig külön regisztrációs eljáráshoz kötötték, ami most megszűnt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a szülőknek már nem kell külön kérvényezniük gyermekük állampolgári regisztrációját. A gyerek első útlevelének kérvényezéséhez az ukrán külképviseleteken elegendő az ő személyazonosságát, illetve a szülők állampolgárságát alátámasztó dokumentumok – általában személyi igazolványuk – benyújtása.

Ennek megfelelően az elektronikus időpontfoglalás rendje is változik a külképviseleteken. A folyamat során csak egy szolgáltatásra, az útlevél igénylésére kell regisztrálni, az ukrán állampolgárság bejegyzésére vonatkozó szolgáltatás a fent említett kategóriába eső gyerekek számára megszűnik.

