Újabb vonatjáratokat indít az Ukrzaliznicja

Orbán Viktória Közélet

Kiegészítő vonatjáratokat indít az Ukrzaliznicja Állami Vasúttársaság – közölték augusztus 15-én.

A következő járatok indulnak:

  • № 260/259 Csap–Kremencsuk.
    A járat szeptember 2-tól indul Csapról keddenként, péntekenként és szombatonként. Kijevi idő szerint 14 óra 24 perckor indul, és 13 óra 33 perckor érkezik Kremencsukba.
    Kremencsukból szeptember 3-tól szerdánként, szombatonként és vasárnaponként indul kijevi idő szerint 14 óra 18 perckor, és 12 óra 45 perckor érkezik Csapra.
  • № 258/257 Kőrösmező (Jaszinya) – Kropivnickij.
    A járat szeptember 2-ától indul Kőrösmezőről keddenként, péntekenként és szombatonként. Kijevi idő szerint 14 óra 55 perckor indul, és 13 óra 05 perckor érkezik Kropivnickijbe.
    Kropivnickijből szeptember 3-tól szerdánként, szombatonként és vasárnaponként indul kijevi idő szerint 14 óra 38 perckor, és 13 óra 18 perckor érkezik Kőrösmezőre.

Jegyek a vasúttársaság mobilalkalmazásán, honlapján, valamint az állomási pénztáraknál vásárolhatók meg.

Kárpátalja.ma