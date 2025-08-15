Újabb vonatjáratokat indít az Ukrzaliznicja
Kiegészítő vonatjáratokat indít az Ukrzaliznicja Állami Vasúttársaság – közölték augusztus 15-én.
A következő járatok indulnak:
- № 260/259 Csap–Kremencsuk.
A járat szeptember 2-tól indul Csapról keddenként, péntekenként és szombatonként. Kijevi idő szerint 14 óra 24 perckor indul, és 13 óra 33 perckor érkezik Kremencsukba.
Kremencsukból szeptember 3-tól szerdánként, szombatonként és vasárnaponként indul kijevi idő szerint 14 óra 18 perckor, és 12 óra 45 perckor érkezik Csapra.
- № 258/257 Kőrösmező (Jaszinya) – Kropivnickij.
A járat szeptember 2-ától indul Kőrösmezőről keddenként, péntekenként és szombatonként. Kijevi idő szerint 14 óra 55 perckor indul, és 13 óra 05 perckor érkezik Kropivnickijbe.
Kropivnickijből szeptember 3-tól szerdánként, szombatonként és vasárnaponként indul kijevi idő szerint 14 óra 38 perckor, és 13 óra 18 perckor érkezik Kőrösmezőre.
Jegyek a vasúttársaság mobilalkalmazásán, honlapján, valamint az állomási pénztáraknál vásárolhatók meg.