Többletjáratok az ünnepekre: 16 extra vonat indul Ukrajna legnépszerűbb útvonalain
Az ukrán vasúttársaság, az Ukrzaliznicja a karácsonyi és újévi ünnepi időszakra összesen 16 rendkívüli járatot indít, valamint pótkocsis kocsikat és sűrített menetrendet biztosít a legkeresettebb irányokba – közölte a vállalat a Telegram-csatornáján.
Az intézkedések célja, hogy a megnövekedett utasforgalom ellenére is elegendő férőhelyet biztosítsanak, még a jelenlegi vasúti kocsihiány mellett is.
Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint idén is kiemelt figyelmet kap Kárpátalja, hogy lehetőséget teremtsenek a pihenésre és rehabilitációra az ukrán katonák, valamint a gyermekes családok számára. Januárban ezen útvonalak egy részét már a „3000 km Ukrajnában” elnevezésű állami program is lefedi.
Ünnepi időszakban közlekedő rendkívüli vonatok:
- №255/256 Kijev–Rahó
- №271/272 Kijev–Ivano-Frankivszk
- №237/238 Kijev–Ungvár
- №220/219 Kijev–Dnyipro
- №248/247 Kijev–Odessza
- №265/266 Kijev–Odessza
- №159/160 Kijev–Truszkavec
- №249/250 Kijev–Lemberg
- №289/290 Kijev–Lemberg
- №291/292 Kijev–Lemberg
- №741/742 Kijev–Lemberg
- №777/778 Kijev–Lemberg
- №197/198 Kijev–Kovel
- №168/167 Odessza–Lemberg
Külön figyelmet érdemel a №291-es Kijev–Lemberg járat, amely mindössze 35 perces, kényelmes átszállást biztosít a №157/158 Lemberg–Csap vonatra, amely Volócon, Szolyván és Munkácson halad át – ez különösen fontos a Kárpátaljára utazók számára.
A №289-es Kijev–Lemberg vonat is ideális csatlakozást kínál: 07:40-es érkezés után 10:51-kor indul tovább a modern dízelmotorvonat Lemberg–Vorohta útvonalon, Jaremcsén és Bukovelen keresztül.
Emellett gyorsvonati pótlójáratok indulnak Volhíniából és Szlobozsanscsinából:
- №755/756 Kijev–Luck
- №720/719 Kijev–Harkiv
A Dnyipro térségéből Nyugat-Ukrajna irányába pótkocsis kocsikat kapcsolnak a №032/031 Zaporizzsja–Przemyśl nemzetközi vonathoz Dnyipro–Lemberg viszonylatban.
Az Ukrzaliznicja felhívta az utasok figyelmét, hogy amennyiben egy adott járatra elfogytak a jegyek, az UZ mobilalkalmazásban elérhető automatikus jegyvásárlási funkció segíthet a felszabaduló helyek megvásárlásában.