Többletjáratok az ünnepekre: 16 extra vonat indul Ukrajna legnépszerűbb útvonalain

Az ukrán vasúttársaság, az Ukrzaliznicja a karácsonyi és újévi ünnepi időszakra összesen 16 rendkívüli járatot indít, valamint pótkocsis kocsikat és sűrített menetrendet biztosít a legkeresettebb irányokba – közölte a vállalat a Telegram-csatornáján.

Az intézkedések célja, hogy a megnövekedett utasforgalom ellenére is elegendő férőhelyet biztosítsanak, még a jelenlegi vasúti kocsihiány mellett is.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint idén is kiemelt figyelmet kap Kárpátalja, hogy lehetőséget teremtsenek a pihenésre és rehabilitációra az ukrán katonák, valamint a gyermekes családok számára. Januárban ezen útvonalak egy részét már a „3000 km Ukrajnában” elnevezésű állami program is lefedi.

Ünnepi időszakban közlekedő rendkívüli vonatok:

№255/256 Kijev–Rahó

№271/272 Kijev–Ivano-Frankivszk

№237/238 Kijev–Ungvár

№220/219 Kijev–Dnyipro

№248/247 Kijev–Odessza

№265/266 Kijev–Odessza

№159/160 Kijev–Truszkavec

№249/250 Kijev–Lemberg

№289/290 Kijev–Lemberg

№291/292 Kijev–Lemberg

№741/742 Kijev–Lemberg

№777/778 Kijev–Lemberg

№197/198 Kijev–Kovel

№168/167 Odessza–Lemberg

Külön figyelmet érdemel a №291-es Kijev–Lemberg járat, amely mindössze 35 perces, kényelmes átszállást biztosít a №157/158 Lemberg–Csap vonatra, amely Volócon, Szolyván és Munkácson halad át – ez különösen fontos a Kárpátaljára utazók számára.

A №289-es Kijev–Lemberg vonat is ideális csatlakozást kínál: 07:40-es érkezés után 10:51-kor indul tovább a modern dízelmotorvonat Lemberg–Vorohta útvonalon, Jaremcsén és Bukovelen keresztül.

Emellett gyorsvonati pótlójáratok indulnak Volhíniából és Szlobozsanscsinából:

№755/756 Kijev–Luck

№720/719 Kijev–Harkiv

A Dnyipro térségéből Nyugat-Ukrajna irányába pótkocsis kocsikat kapcsolnak a №032/031 Zaporizzsja–Przemyśl nemzetközi vonathoz Dnyipro–Lemberg viszonylatban.

Az Ukrzaliznicja felhívta az utasok figyelmét, hogy amennyiben egy adott járatra elfogytak a jegyek, az UZ mobilalkalmazásban elérhető automatikus jegyvásárlási funkció segíthet a felszabaduló helyek megvásárlásában.

