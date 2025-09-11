Három jármű ütközött az Ungvár–Perecseny autóúton

Közlekedési baleset történt az Ungvár–Perecseny autóúton, Mércse település közelében szeptember 11-én. Az eddigi információk szerint három gépkocsi ütközött össze.

Egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás sérültekről vagy a baleset pontos okáról.

A baleset miatt az érintett útszakaszon jelentős torlódás alakult ki. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak kerülőutat.

A Novini Zakarpattya nyomán

Kárpátalja.ma