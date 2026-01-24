A hadseregnek szánt járművekkel kereskedett egy ungvári autószerelő

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság és az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai közös akciójuk során őrizetbe vettek egy ungvári férfit, aki a gyanú szerint illegális autókereskedelemmel foglalkozott.

Mint a rendőrség közleményéből kiderült, az értékesített járművek humanitárius segély keretében érkeztek az országba, és adományozóik az Ukrán Fegyveres Erők egységeinek szánták őket.

A férfi autószerelőként a gépkocsik javításával és karbantartásával foglalkozott, így pontosan tisztában lehetett az autók eredetével és az adomány céljával. Ennek ellenére személyes haszonszerzés céljából túladott az autókon.

A nyomozók megállapították, hogy a vádlott összesen 680 ezer hrivnya értékben adott el humanitárius segélynek szánt autókat. A bíróság már elrendelte előzetes letartóztatását, óvadék fejében szabadlábon védekezhet.

Kárpátalja.ma