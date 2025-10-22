Rágcsálóirtást végeznek a napokban Ungváron

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint október 24–25. között rágcsálóirtást végeznek a megyeközpontban.

A felhívás szerint a lakosok patkányméreggel találkozhatnak több közterületen, városi tereken és a folyóparton. Arra kérik az ungváriakat, hogy ebben az időszakban fokozottan vigyázzanak, és sétáik alkalmával semmiképp ne hagyják felügyelet nélkül a gyerkeket és a háziállatokat.

Felkérik továbbá a vállalkozásokat, hogy saját magánterületeiken belül csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Cikkünk nyitóképe a méregtablettát és annak műanyag tárolóját ábrázolja.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács