Rágcsálóirtást végeznek a napokban Ungváron
Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint október 24–25. között rágcsálóirtást végeznek a megyeközpontban.
A felhívás szerint a lakosok patkányméreggel találkozhatnak több közterületen, városi tereken és a folyóparton. Arra kérik az ungváriakat, hogy ebben az időszakban fokozottan vigyázzanak, és sétáik alkalmával semmiképp ne hagyják felügyelet nélkül a gyerkeket és a háziállatokat.
Felkérik továbbá a vállalkozásokat, hogy saját magánterületeiken belül csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Cikkünk nyitóképe a méregtablettát és annak műanyag tárolóját ábrázolja.
Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács