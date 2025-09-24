Fiatalkorú elkövető gyújtott fel egy autót Ungváron

Egy az ungvári Lehoczky Tivadar utcában lángoló Lada márkájú személyautóról kaptak bejelentést a rendőrök hétfőn. A kiérkező nyomozók szándékos gyújtogatás jeleit fedezték fel – olvasható az Ungvári Járási Rendőrkapitányság Facebook-oldalán.

A nyomozás megállapította, hogy a bűncselekményt éjjeli fél tizenkettőkor követték el. Egy ismeretlen személy valószínűleg benzinnel öntötte le a gépkocsit, felgyújtotta, majd elmenekült a helyszínről.

A nyomozásba keresőkutyás szakembert is bevontak, aki segített meghatározni az elkövető menekülési útvonalát. A rendőrök ezenkívül megvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit, és kihallgatták a szemtanúkat.

A bizonyítékok egy 16 éves helyi lakoshoz vezettek, akinek köztudottan régóta fennálló nézeteltérése volt az autó tulajdonosával. A fiatalkorút szülei jelenlétében hallgatták ki, minek során beismerte tettét.

Az elkövetőt szándékos rongálás miatt vonják felelősségre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Járási Rendőrkapitányság