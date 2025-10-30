Részleges útlezárás Ungváron

A mai naptól útkarbantartási munkálatok miatt lezárják az Ungvárról kivezető Karpatszka Ukrajina (volt Gagarin) út bal oldali sávját. A lezárás az Olekszandr Bleszt (volt Krasznodonciv) utca sarkától a Projektna utca sarkáig tart – olvasható az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán.

A felhívásban a sofőröket arra kérik, legyenek különösen óvatosak, vegyék figyelembe az újonnan kihelyezett közlekedési táblákat, és a torlódás elkerülése érdekében útjuk tervezésekor számoljanak a korlátozással.

A Karpatszka Ukrajina út teljes felújítása szeptember óta tart, a jobb oldali sáv javítása már befejeződött.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács