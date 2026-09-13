mentőautó

Tíz percen át küzdöttek egy nő életéért Ungváron

Marcsák Gergely Közélet

Sikerült újraéleszteniük egy 67 éves nőt a mentősöknek Ungváron, miután a betegnél hirtelen keringésleállás jelentkezett.

A helyszínre érkező szakemberek azonnal megkezdték az újraélesztést. Mintegy tíz percen keresztül küzdöttek a nő életéért, végül sikerrel jártak, és helyreállt a keringése.

Állapotának stabilizálását követően hordágyon az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kezelésre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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