Tíz percen át küzdöttek egy nő életéért Ungváron
Sikerült újraéleszteniük egy 67 éves nőt a mentősöknek Ungváron, miután a betegnél hirtelen keringésleállás jelentkezett.
A helyszínre érkező szakemberek azonnal megkezdték az újraélesztést. Mintegy tíz percen keresztül küzdöttek a nő életéért, végül sikerrel jártak, és helyreállt a keringése.
Állapotának stabilizálását követően hordágyon az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kezelésre.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →