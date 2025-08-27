Hét év börtönbüntetést kapott egy ungvári nő anyja meggyilkolásáért

A Kárpátaljai Fellebbviteli Bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet abban az ügyben, amelyben egy ungvári nőt ítéltek el édesanyja meggyilkolásáért. A 49 éves vádlottat 7 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték.

A tragikus eset még 2020 márciusában történt. Az akkor 49 éves nő és 71 éves édesanyja egy közös italozás során összeveszett egy hitel miatt. A vita hevében a lány kést ragadott, és hátba szúrta az idős nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség képviselője a bíróságon bizonyította a vádlott bűnösségét. A nőt a letartóztatása óta folyamatosan őrizetben tartották.

A fellebbviteli bíróság most jogerősen is megerősítette az ítéletet, amely így változatlanul érvényben marad.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma