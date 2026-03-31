Uniós külügyminiszterek érkeztek Kijevbe

Kijevbe érkezett kedden Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője több uniós ország, köztük Németország külügyminiszterének kíséretében, hogy megemlékezzenek a bucsai mészárlás negyedik évfordulójáról, és kinyilvánítsák támogatásukat Ukrajna iránt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijev központi pályaudvarán üdvözölte az európai uniós küldöttséget, és kijelentette, hogy az ilyen erős európai jelenlét bizonyítja: az oroszok által elkövetett háborús bűnökért járó igazságszolgáltatás elkerülhetetlen.

„Az orosz bűnökért való teljes körű elszámoltatás elengedhetetlen az igazságosság helyreállításához Európában. Ma pedig tovább folytatjuk az elszámoltatásra irányuló erőfeszítéseket”

– írta Szibiha a bucsai mészárlás évfordulójára emlékező Telegram-bejegyzésében.

Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az Európai Unió számára minden másnál fontosabb, hogy miként ér véget az Oroszország által több mint négy éve indított háború Ukrajna ellen, mert Európa biztonságáról van szó.

Az iráni háború és annak következményei ellenére is napirenden kell tartani ezt a kérdést, és Ukrajnának minden lehetséges támogatást meg kell adni – mondta.

Ukrajna és Európa számára tartós béke csak Ukrajna erejéből és Oroszország felismeréséből fakadhat, hogy katonai úton már nem érhet el semmit – jelentette ki Johannes Wadephul német külügyminiszter. A cél egy igazságos, stabil és tartós béke egy szabad és demokratikus Ukrajna számára – fogalmazott.

Az uniós küldöttség délelőtt a Kijev közelében fekvő kisvárosban, Bucsában rótta le tiszteletét a 2022 februárja és márciusa között az orosz hadsereg által elkövetett mészárlás áldozatai előtt, ezt követően a fővárosba visszatérve miniszteri találkozón vesznek részt.

Bucsát 2022. március 31-én szabadították fel az ukrán erők az orosz megszállás alól. Ukrán adatok szerint a városban több mint 400 civillel végeztek az orosz katonák. Moszkva tagadja, hogy katonái háborús bűnöket követtek volna el, és azt állítja, hogy Ukrajna megrendezte az incidenst.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys/korábbi felvétel

