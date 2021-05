Űrrepülőteret építene öt éven belül Ukrajna

A következő öt év során Ukrajna be szeretne lépni az Európai Űrügynökségbe, hét ukrán műholdból álló köteléket szeretne létrehozni és űrrepülőteret is akar építeni – jelentette be Volodimir Taftaj, az Állami Űrügynökség vezetője egy televíziós műsorban, adta hírül hétfőn az rbc.ua hírportál.

Az űrszakember a Prsij Gyilovij üzleti tévécsatornának nyilatkozva elmondta, hogy Ukrajna három kulcsfontosságú célt akar elérni űrprogramjában a következő öt év során: belépni az Európai Űrügynökségbe, űrrepülőlőteret építeni és hét ukrán műholdból álló köteléket létrehozni. Föld körüli pályára szeretné állítani továbbá az októberre elkészülő Szics-2-30 műholdat, amelynek fellövése a tervek szerint 2022 decemberében lesz a SpaceX űrrepülőtérről – tette hozzá.

Taftaj azt is közölte, hogy az ukrán műhold már össze van szerelve, és jelenleg folyik az Európai Űrügynökséggel közösen végzett kipróbálása. Pályára állása után a feladata a Föld felszínének pásztázása lesz a tiltott erdőirtások és a vizek törvénytelen használatának megelőzése céljából – mutatott rá.

Forrás: karpat.in.ua