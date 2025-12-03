Megkezdődött a Sztefanika utca teljes felújítása Beregszászban

A héten elrajtolt a Sztefanika utca átfogó felújítása Beregszászban. A város egyik legforgalmasabb útjaként naponta jelentős járműforgalmat bonyolít, ezért a burkolat korszerűsítése elengedhetetlenné vált.

A munkálatok keretében új aszfaltburkolatot fektetnek le, a beruházás teljes költsége 1 286 000 hrivnya. A kivitelezést a Prime Way Kft. végzi, és a tervek szerint karácsonyig befejezik a felújítást.

A beruházásról Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be december 3-án közzétett hivatalos bejegyzésében.

Kárpátalja.ma